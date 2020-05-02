Azerbaycan'da karantina uzatıldı, kısıtlamalar yumuşuyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mayıs sonuna kadar devam edecek ve bölgelere göre bazı kısıtlamalar kaldırılacak.
Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 4 Mayıs'tan itibaren belirli sayıda devlet kurumu çalışanı iş başı yapacak.
Ülkedeki bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları da faaliyete başlayacak.
Söz konusu şehir ve iller dışında tüm bölgelerde, sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması kaldırılırken, tüm devlet kurumu çalışanları iş başı yapacak.
Ayrıca bu bölgelerde kafe ve restoranlar açılacak, parklara giriş serbest olacak.
10 kişiden fazla kişinin bir yerde toplanması yasaklanırken, ülke genelinde eğitime verilen ara da 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Bakanlığın detaylı açıklaması:
1. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, koronavirüsle (COVID 19) mücadele kapsamında yürürlüğe konulan özel karantina rejiminin 4 Mayıs’tan 31 Mayıs saat 00:00’a kadar uzatılmasına karar vermiştir.
2. Azerbaycan’da üniversiteler dahil tüm okullar 31 Mayıs’a kadar kapalı kalacaktır.
3. Azerbaycan’a hava ve karayollarıyla giriş ve çıkışlara getirilen kısıtlamalar, yük taşımacılığı ve charter uçuşları hariç, 31 Mayıs’a kadar uygulanmaya devam edecektir.
4. Özel karantina rejimi kapsamında Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran ve Abşeron şehir ve bölgeler ile diğer şehir ve rayonlarda uygulanan kısıtlamaların 4 Mayıs’tan itibaren yumuşatılacağı duyurulmuştur.
5. Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran ve Abşeron haricindeki şehirler arası giriş ve çıkışlar ile Nahçıvan’da şehir ve rayonlar arası giriş ve çıkış kısıtlamalarının 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kaldırılması öngörülmüştür.
6. Ticari, sosyal ve kamusal alanlarda yasak ve kısıtlamalara 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak getirilecek değişikliklerin Azerbaycan Bakanlar Kurulunun internet sitesinden (www.cabmin.gov.az) düzenli şekilde takip edilmesi önemle tavsiye edilir.
7. Azerbaycan’da bulunan tüm vatandaşlarımızın özel karantina rejimi kurallarına, kişisel hijyene ve sosyal izolasyon tedbirlerine titizlikle riayet etmeleri önemle rica olunur.