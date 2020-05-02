Azerbaycan'da karantina uzatıldı, kısıtlamalar yumuşuyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mayıs sonuna kadar devam edecek ve bölgelere göre bazı kısıtlamalar kaldırılacak.

Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 4 Mayıs'tan itibaren belirli sayıda devlet kurumu çalışanı iş başı yapacak.

Ülkedeki bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları da faaliyete başlayacak.

Söz konusu şehir ve iller dışında tüm bölgelerde, sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması kaldırılırken, tüm devlet kurumu çalışanları iş başı yapacak.

Ayrıca bu bölgelerde kafe ve restoranlar açılacak, parklara giriş serbest olacak.

10 kişiden fazla kişinin bir yerde toplanması yasaklanırken, ülke genelinde eğitime verilen ara da 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bakanlığın detaylı açıklaması: