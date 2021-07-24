Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti

Korgeneral Kerim Veliyev, Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, Veliyev, Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Personel Daire Başkanlığı görevinden azledildi.

Aynı kararname ile Veliyev, bir süredir boş olan Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

KERİM VELİYEV KİMDİR?

Bakü'de 9 Şubat 1961'de doğan Kerim Veliyev, 1982'de Bakü Yüksek Askeri Komutanlık Okulundan dereceyle mezun oldu.

Sovyet ordusunda 1982-1990 yıllarında çeşitli görevlerde bulunan Veliyev, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından bağımsız Azerbaycan ordusunda görevini sürdürdü.

Karabağ savaşına katılan Veliyev, çeşitli askeri birlikler ve savunma bakanlığında kariyerini devam ettirdi.

Veliyev, 2014'te Savunma Bakan Yardımcısı ve bakanlığın Personel Daire Başkanı olarak atandı, 2019'da Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı oldu.