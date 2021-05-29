Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı

Karabağ’ın incisi ve Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa'da, 28 Mayıs 1918’de ilan edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yıldönümü nedeniyle askeri tören düzenlendi.

Azerbaycan Ordusu askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tören, 1. Karabağ ve Vatan Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

ASKERLER MEHTERLE YÜRÜDÜ

Azerbaycan Milli Marşı’nın okunduğu tören, askerlerin marşlar eşliğinde Şuşa sokaklarında yaptığı geçidin ardından sona erdi. Askeri bando, geçitte Mehter Marşı’nı çaldı.

ERMENİLERİN ŞUŞA İŞGALİ

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.