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Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında 18 Mayıs'tan itibaren restoran, kafe ve müzeler yeniden açılmasına karar verildi.

Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik getirilen kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında 18 Mayıs'tan itibaren restoran, kafe ve müzeler yeniden açılmasına karar verildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 21:51
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Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik birçok ülke önlemlerini gevşetti.

Azerbaycan'da Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, salgınıyla ilgili mevcut durum göz önünde bulundurarak 18 Mayıs'tan itibaren Bakü, Sumgayit, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Karar kapsamında Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde SMS ile izin alınarak sokağa çıkma uygulaması sona eriyor.

Park ve dinlenme alanları, deniz kenarları, bulvarlar 10 kişiden fazla olmamak şartıyla yeniden ziyaretçilere açılacak.

Restoran, kafe ve çay bahçeleri de yine belirli kurallara uyma şartıyla yerel saatler 08.00-18.00 arasında hizmet verebilecek.

Ayrıca müze ve sergiler de kapılarını yeniden vatandaşlara açacak.

AVM'ler, spor salonları ve masaj salonları ise yasak kapsamında kapalı kalmaya devam edecek.

Ülke genelinde 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağı duyurulurken zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Bazı kısıtlamaların ise 31 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

Buna göre kargo taşımacılığı hariç kara ve hava yoluyla Azerbaycan'a giriş-çıkış ve Bakü, Sumgayit ile Abşeron illerine diğer bölgelerden yolcu taşımacılığına yönelik yasak devam edecek. 

Kültür ve spor etkinlikleri de dahil olmak üzere düğün, nişan ve benzeri tüm kitle etkinliklerine getirilen yasaklar da 31 Mayıs'a kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

DAHA ÖNCE NASILDI?

Azerbaycanlılar sms yoluyla günlük azami 3 saatliğine izin alarak dışarı çıkabiliyorlardı. 18 Mayıs'tan itibaren böyle bir izne gerek kalmayacak. 65 yaş üstüne uygulanan yasak da kalkacak. 20 yaş altına uygulanan bir yasak olmadığı için 20 yaş altı da dışarı çıkabilecek.

VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 2 bin 980 Covid-19 vakası tespit edilirken, 36 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam bin 886 kişi ise virüsü yenerek iyileşti.

Son Güncelleme: 15.05.2020 22:16
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