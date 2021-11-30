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Azerbaycan'da askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
Son dakika... Azerbaycan askeri helikopteri tatbikat sırasında düştü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Dünya 30.11.2021, 11:53
Azerbaycan askeri helikopteri tatbikat sırasında düştü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Azerbaycan'da askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Mürettebat üyeleri arasında hayatını kaybedenler olduğu ifade edildi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, eğitim uçağı Güney Kafkasya sınırında düştü.
Uçakta kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.
Kaynak: Reuters