Avustralya’da “1 numaralı halk sağlığı düşmanı” olarak anılan Anthony Karam yakalandı

Bir apartmanın asansöründe öksürürken çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıkan Karam “halk sağlığı için 1 numaralı düşman” olarak kabul ediliyordu.

Polisin yakalamak için iki hafta boyunca yaptığı aramalar nihayet sonuç verdi ve Karam, Sidney'in batısında bir apartman dairesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, önlük, maske, eldiven ve yüz siperliği taktığı genci karakola götürürken apartman önünde toplanan halk, coşkulu tezahüratlarda bulundu.

Teşhis sonrası genci evinde bulamayan sağlık görevlileri, şahıs telefonlara da cevap vermeyimce olayı polise bildirmişti.

Karam, maske takmamak, izolasyon kurallarına riayet etmemek ve koronavirüs kurallarını ihlal etmek gibi toplam 13 suçla itham ediliyor.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi)