Avrupa Parlamentosu'ndan açıklama: 'Afgan kadın ve kızlarının güvenliği garanti edilmeli'

Taliban’ın ilerleyişi karşısında Afgan hükümetinin düşmesi ve başkent Kabil’de örgütün yönetimi ele geçirmesi ile birlikte kadınlar ve kız çocukları için zorlu bir süreç başladı.

Afgan kadınları, Taliban'ın kendi şeriat kanunları altında idam, sokak ortasında kırbaçlanma gibi sert ceza uygulamaları ile "karanlık günlere" geri dönüleceğinden kaygılı. Çok sayıda kadın yaşamlarının tehlikede olduğunu düşünüyor.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Evelyn Regner, Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının güvenliği ve refahının garanti edilmesi için çağrıda bulundu.

ÖNCELİĞİN KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ OLDUĞU BELİRTİLDİ



Yapılan açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin Avrupa Birliği'nin (AB) temel önceliği olması gerektiğine vurgu yapıldı.

"AFGAN KADINLARI İÇİN SİSTEMATİK VE VAHŞİ BİR BASKI ANLAMINA GELİYOR"

Afganistanda yaşayan insanlar için yeni bir terör saldırısının başladığını söyleyen Regner, “Afgan kadınları ve kızları için bu, hayatın her alanında sistematik ve vahşi bir baskı anlamına geliyor. Taliban kontrolündeki bölgelerde kadın üniversiteleri kapatıldı, kızların eğitime erişimi engelleniyor ve kadınlar seks kölesi olarak satılıyor." ifadelerini kullandı.

Önceliğin kadın ve kız çocukları olduğunu belirten Regner, “Afganistan'daki kadınları ve kızları özellikle etkileyecek bir insani krize göz yummamalıyız. Tüm AB üye ülkeleri, tehlikede olan herkesin güvenli bir şekilde ülkeden çıkışını sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Bundan sonraki tüm müzakereler, Afgan kadın ve kızlarının güvenliğini ve esenliğini garanti etmelidir." dedi.