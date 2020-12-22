Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer-Biontech corona virüs aşısına şartlı onay

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa’da kullanımını onayladı.

EMA başkanı Emer Cooke yaptığı sanal basın toplantısında "EMA bilimsel komitesinin bugün toplandığını ve Pfizer - BioNTech tarafından geliştirilen aşı için AB'de şartlı bir pazarlama izni önerdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, "Aşının yeni corona virüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, Pfizer - Biontech aşısının büyük ihtimalle yeni corona virüs mutasyonuna karşı korayacağını belirtti.

Pfizer ve Biontech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.

Pfizer - Biontech corona virüs aşısına İngiltere 2 Aralık'ta, ABD ise 11 Aralık'ta acil kullanım izni vermişti.

AB KOMİSYON BAŞKANI: 27 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'ndeki (AB) Covid-19 aşılama kampanyasına 27 Aralık tarihinde başlanacağını duyurmuştu.



Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Ursula von der Leyen, "AB sınırları içerisinde aşılama çalışmalarının ilk etabı 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde başlayacak. Vatandaşlarımızı birlik içerisinde koruyoruz. Bir arada daha güçlüyüz." ifadelerini kullanmıştı.



Virüsün etkisinin yok edilmesi konusunda emin olduğunu dile getiren Leyen, komisyonun büyük bir sorumluluk altına girdiğini belirterek 2021'de de AB'ye üye 27 ülkede aşı kampanyasının hızla devam edeceğini söylemişti.

Yaklaşık 450 milyon kişinin yaşadığı Avrupa Kıtası'nda 470 binin üzerinde kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.