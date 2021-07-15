Avrupa'dan skandal türban kararı!

Mahkeme, "İşyerinde siyasi, felsefi veya dini inançların görünür herhangi bir ifadesinin giyilmesinin yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir" dedi.

Mahkeme kararında, "Ancak, bu gerekçe işverenin gerçek bir ihtiyacına karşılık gelmelidir ve söz konusu hak ve menfaatleri uzlaştırırken, ulusal mahkemeler üye devletlerinin özel bağlamını ve din özgürlüğünün korunmasına ilişkin hükümleri dikkate alabilir."

Birisi bakıcı diğeri Mueller eczaneler zincirinde çalışan her iki kadın da işlerine başladıklarında başörtüsü takmıyorlardı ancak daha sonra başörtüsü takmaya başladılar.

Mahkeme belgeleri, ilgili işverenleri tarafından buna izin verilmediğini ve başörtüsüz işe gelmemeleri halinde farklı bir işe girmelerinin söylendiğini gösteriyor.

2017 tarihli bir kararda, Lüksemburg'daki AB mahkemesi, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanların İslami başörtüsü ve diğer görünür dini semboller takmasını yasaklayabileceğini söylemişti. O zamanlar bu karar, inanç grupları arasında büyük bir tepkiye yol açmıştı