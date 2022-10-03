Avrupa'dan doğal gaza ''elektrikli battaniyeli'' çözüm

Rusya'nın, Avrupa'ya doğal gazı kesme kararının ardından AB ülkeleri harekete geçti. Soğuk bir kışla karşı karşıya kalacak ülkeler, alternatif çözüm arayışlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir rapor, Avrupa ülkelerinin Çin'deki güneş panellerine yoğunlaştığını gösteriyordu. Times Finance, Avrupalıların bu kez alternatif olarak elektrikli battaniyeye yöneldiğini gösteren rapor yayımladı.

ELEKTRİKLİ BATTANİYE'YE YOĞUN TALEP

Soğuk bir kış geçirecek Avrupa ülkeleri, ısınmak için alternatif olarak elektrikli battaniyelere yöneldi. Güneş panellerinin ardından Çin'de bu kez elektrikli battaniye için yoğun talep yaşandığı bildirildi.

Time Finance'a göre elektrikli battaniye üreten Çinli bir şirket, artan talep doğrultusunda üç vardiya ve 24 saat çalışma sistemine geçiş yaptı. İhracat siparişlerinin iki kat arttığı, toplamda satılan eletrikli battaniye satışının ise geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat yükselişe geçtiği kaydedilirken, Avrupa'nın da çözüm olarak bu ve benzeri ürünlere yöneldiği belirtildi.

Avrupa’da enerji krizine ‘’güneş paneli’’ önlemi: Talep giderek artıyor!

Caixin'in aktardığına göre, raporda, güneş enerjisi üreten panellerin ihracatının ocak-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 arttığı gösteriliyor.

Birkaç aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşıyla Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğalgaz sevkiyat kapasitesini düşürmüş, eylül başında ise tamamen durdurma kararı aldı.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı Avrupa ülkeleri gaz akışını durdurma kararı sonrasında bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.

ÇÖZÜM, YENİLENEBİLİR ENERJİDE ARANIYOR

Enerji konularında çalışan düşünce kuruluşu Ember'in derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde güneş enerjisiyle üretilen elektrik miktarı, mayıs-ağustos aylarında geçen yıla göre yüzde 28 artarak saatte 99,4 teravat/saate ulaştı.

Elektrikli battaniyenin yanı sıra, hava kaynaklı ısı pompaları, elektrikli ısıtıcı ve evsel ısıtma ekipmanları satışında da artış yaşandı. Tüm bunlar, doğal gaza karşı alınan önlemler. Ayrıca aktarılan bilgiler arasında, 27 AB ülkesinin Çin'denbu ürünleri ithal ettiği kaydedildi.