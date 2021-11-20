Avrupa'da yeni salgın dalgası: Hollanda'da ameliyatlar ertelendi, Almanya ve Avusturya'da yeni önlemler

Ulusal Sağlık Enstitüsü, günlük yeni vaka sayısının 23 bine çıktığını ve bunun salgında son dalganın zirvesi olduğunu duyurdu.

Bir önceki gün 13 bin olan vaka sayısının katlanarak artması, hastanelerde yeni önlemlerin alınmasını zorunlu kıldı.

Yetişkin nüfusun yüzde 85'inin Covid-19'a karşı aşılandığı ülkede, yoğun bakıma kaldırılma oranı Nisan 2020'ye göre düşük kaldı. Ancak yetkililer, ilk bulaşma ile hastane yatışı arasında zaman farkı olduğunun da altını çizdi.

Hastane kaynakları yönetimi sözcüsü, bazı kanser ve kalp hastalarına yapılacak operasyonların yoğun bakım bölümlerinde boş yatak tutabilmek için erteleneceğini söyledi. Ayrıca ülkede şu an 200 civarında yoğun bakım yatağı kaldığı aktarıldı.

Hollanda'da Covid-19 vaka sayılarının tekrar artmaya başlamasının ardından yoğun bakım ünitelerinde yer açabilmek için kanser ve kalp hastalarına yapılacak operasyonların ertelendiği açıklandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü, günlük yeni vaka sayısının 23 bine çıktığını ve bunun salgında son dalganın zirvesi olduğunu duyurdu.

Bir önceki gün 13 bin olan vaka sayısının katlanarak artması, hastanelerde yeni önlemlerin alınmasını zorunlu kıldı.

Yetişkin nüfusun yüzde 85'inin Covid-19'a karşı aşılandığı ülkede, yoğun bakıma kaldırılma oranı Nisan 2020'ye göre düşük kaldı. Ancak yetkililer, ilk bulaşma ile hastane yatışı arasında zaman farkı olduğunun da altını çizdi.

Hastane kaynakları yönetimi sözcüsü, bazı kanser ve kalp hastalarına yapılacak operasyonların yoğun bakım bölümlerinde boş yatak tutabilmek için erteleneceğini söyledi. Ayrıca ülkede şu an 200 civarında yoğun bakım yatağı kaldığı aktarıldı.

Avusturya'da yeniden kısıtlama ve aşı mecburiyeti

Avusturya'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Şubat ayından itibaren de herkese aşı zorunluluğu getirildi.

Bu şekilde Avusturya, sokağa çıkma yasağına geri dönen ve Covid aşısını da zorunlu hale getiren ilk Avrupa ülkesi olacak.

Viyana bu haftanın başlarında aşısızlara kısıtlamalar getirmişti ancak yetkililer şimdi bunun enfeksiyon oranını düşürmek için yeterli olmadığına inanıyor ve pazartesi gününden itibaren tüm ülkeyi sıkı bir karantina altına alıyor.

Restoranlar, barlar ve gerekli olmayan tüm dükkanlar kapatılacak. Sınıf öğretimi askıya alınacak ve okullar uzaktan eğitime geri dönecek.

Almanya'da yeni önlemler

Almanya'da Covid-19 vaka sayısının son günlerde rekor seviyelere çıkmasının ardından bir dizi önlem alınmasına karar verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendirk Wüst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki salgın durumunun çok endişe verici olduğunu ifade eden Merkel, "Çok ciddi durumdayız." ifadesini kullandı.

Merkel, çok hızlı artan vaka sayılarını bir an önce durdurmak gerektiğini kaydetti.

Bunun için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmesini isteyen Merkel, bu konuda tedbirler paketinin kabul edildiğini bildirdi.