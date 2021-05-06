Avrupa'da savaş çanları çalıyor! İngiltere ve Fransa karşı karşıya geldi

Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere ile komşusu Fransa arasında ortaya çıkan ilk ciddi sorun bir askeri restleşmeye doğru gidiyor, İngiliz medyası 'silah başına' manşetlerini attı.



İngiltere, Manş Denizi'ndeki Jersey Adası etrafındaki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıkların ardından Fransız balıkçıların düzenlediği protestoya karşılık Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisini bölgeye gönderdi.

İngiliz haber televizyonlarının bu sabah erken saatlerden itibaren canlı yayına geçtiği Jersey Adası çevresinde, gün ağarırken 70 balıkçı teknesinin yaklaştığı görüldü. İngiliz televizyonlarının ekrana getiridiği görüntülerde, savaş gemilerinin ana karaya 85 mil uzaklıktaki Jersey Adası'nda bulunan Helier Limanı çevresine yaklaştığı göze çarpıyor.

İngiltere'nin Jersey çevresine iki savaş gemisi konuşlandırması üzerine Paris yönetimi de harekete geçti, Fransa lideri Emmanuel Macron Athos adlı bir askeri operasyon gemisini Fransız balıkçıları korumak üzere bölgeye gönderdi.

İNGİLİZ MEDYASI ÇILDIRDI

İngiltere'nin HMS Severn ve HMS Tamar savaş gemilerini Jersey açıklarına göndermesi, beklendiği gibi medyada ilk haber. Gazeteler ve internet medyasındaki başlıklar arasında 'Sıra sende Macron', 'Savaşa hazırız', 'Alevlendi' ve 'Silah başına' gibi ifadeler var. (BBC)