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AVRUPA'DA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" DURMA NOKTASINDA

Koronavirüs salgını, risk grubunda olan milyonlarca insanın aldığı sağlık hizmetleri alışkanlıklarını değiştirdi. Hastanelerin oldukça yoğun olduğu bu dönemde, düzenli tedaviye ihtiyacı olan ve kronik hastalığı olanlar, evde sağlık hizmeti sistemine yöneldi. Fakat virüsün yayılma hızı ve sinsiliğini dikkate aldığımızda evde sağlık hizmetinin özellikle bu dönemde ne kadar sağlıklı olduğu tartışılıyor.

AVRUPA'DA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" DURMA NOKTASINDA

Koronavirüs salgını, risk grubunda olan milyonlarca insanın aldığı sağlık hizmetleri alışkanlıklarını değiştirdi. Hastanelerin oldukça yoğun olduğu bu dönemde, düzenli tedaviye ihtiyacı olan ve kronik hastalığı olanlar, evde sağlık hizmeti sistemine yöneldi. Fakat virüsün yayılma hızı ve sinsiliğini dikkate aldığımızda evde sağlık hizmetinin özellikle bu dönemde ne kadar sağlıklı olduğu tartışılıyor.

10 Nisan 2020 Cuma 11:36
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AVRUPA'DA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" DURMA NOKTASINDA

Birçok ülkede sektör haline gelen “evde bakım”, korona salgınıyla birlikte tartışmalara yol açtı. Virüsün insanlar arasındaki yayılma hızı dikkate alındığında evde bakım hizmeti veren personelin hastalığı bulaştırma ya da hastalığı kapma riski sebebiyle Hollanda başta olmak üzere bu hizmetin yaygın olduğu ülkelerde yasaklanmaya başlandı.

Gelişmiş ülkelerde evde bakım hizmetine itibar oldukça yüksek. Türkiye’de ise son yıllarda evde sağlık ve bakım hizmeti veren kuruluşların sayısında artış gözleniyor.

Avrupa’da evde sağlık hizmeti veren özel şirketler koronavirüs tehdidi sebebiyle hizmetlerini durdurmaya başladı. Pek çok şirket sağlık hizmeti veren çalışanlarının hukuki haklarını korumak adına bu kararı almak zorunda kaldı. Çalışanların kendi sağlığı için hizmet vermeyi reddetmesi sebebiyle evde sağlık hizmeti vermekte eleman sıkıntısı yaşayan şirketler teker teker faaliyetlerini durdurmaya başladı.

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