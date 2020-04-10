AVRUPA'DA "EVDE SAĞLIK HİZMETİ" DURMA NOKTASINDA

Birçok ülkede sektör haline gelen “evde bakım”, korona salgınıyla birlikte tartışmalara yol açtı. Virüsün insanlar arasındaki yayılma hızı dikkate alındığında evde bakım hizmeti veren personelin hastalığı bulaştırma ya da hastalığı kapma riski sebebiyle Hollanda başta olmak üzere bu hizmetin yaygın olduğu ülkelerde yasaklanmaya başlandı.

Gelişmiş ülkelerde evde bakım hizmetine itibar oldukça yüksek. Türkiye’de ise son yıllarda evde sağlık ve bakım hizmeti veren kuruluşların sayısında artış gözleniyor.

Avrupa’da evde sağlık hizmeti veren özel şirketler koronavirüs tehdidi sebebiyle hizmetlerini durdurmaya başladı. Pek çok şirket sağlık hizmeti veren çalışanlarının hukuki haklarını korumak adına bu kararı almak zorunda kaldı. Çalışanların kendi sağlığı için hizmet vermeyi reddetmesi sebebiyle evde sağlık hizmeti vermekte eleman sıkıntısı yaşayan şirketler teker teker faaliyetlerini durdurmaya başladı.