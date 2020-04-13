AVRUPA BİRLİĞİ'NDE DURUMLAR KARIŞIK

AB maliye bakanları, günler süren müzakerelerden sonra Avrupa ekonomisinin koronavirüs salgını ile aldığı darbeyi hafifletmek için 500 milyar Euro'luk ivmelendirme önlemlerini onayladı, ancak bölgenin ekonomisinin iyileşmesi için yapılacak bu harcamaların faturasının kimi çıkacağı tam anlamıyla netleşmedi.

Günler süren ve bir ileri bir geri adamların atıldığı ve AB içindeki derin bölünmeleri açığa görüşmelerden sonra, Perşembe günü yeni bir önlem paketi açıklandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin bir paket açıklanmayasınız "Avrupa'nın sonu" anlamına geleceği konusunda uyarısı da uzlaşma konusunda önemli bir etken oldu.

Ekonomiyi ivmelendirme paketi, kitlesel işten çıkarmayı önlemeye yönelik ücret sübvansiyonları için 100 milyar Euro’nun yanı sıra, işletmelere ve AB hükümetlerine yüz milyarlarca kredi içeriyor. AB hükümetleri için kullanılan kredilerin yüz milyarlarca milyarını içeriyor. Maliye bakanları ayrıca, bölgenin tarihi bir durgunluk sürecinden geri dönmesine yardımcı olacak bir kurtarma fonu üzerinde çalışma sözü de verdiler.

Ancak, paketin nasıl finanse edileceği konusunda çok az ilerleme kaydedildi.

İtalya ve Fransa dahil olmak üzere Euro'yu kullanan ülkelerin dokuzu, Avrupa Birliği'nin salgından kaynaklanan ekonomik hasarın onarılmasına yardımcı olmak için tüm üye devletler için uzun vadeli finansman sağlamak hedefiyle korona tahvilleri adı verilen menkul değer ihracını önerdi.

Avusturya ve Hollanda liderlerinin de desteklediği Almanya Başbakanı Angela Merkel buna, “hayır” dedi. Merkel, vergi mükelleflerinin daha yoksul üye devletlerin harcamalarını üstlenecekleri anlamına geldiğinden korktuğu için korona tahvil ihracına karşı çıktılar.

Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin 2011 ve 2012 yıllarındaki Euro bölgesi borç krizi sırasındakinden bile daha kötü bir sınav verdiğini belirtiyor. Barış zamanındaki en kötü ekonomik krizde ortaya konulan dayanışma eksikliğinin Euro bölgesinin ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli uyumu için dinamit olabileceği ifade ediliyor.