Ateşkes bitti, Ukrayna'da savaş kapıda! Rusya'dan sınıra yoğun asker sevkiyatı başladı

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin bugün dolmasından itibaren bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.

Ukrayna’ya petrol ihracını durdurduğunu açıklayan Rusya, 14. Zırhlı Tümenini de sınıra konuşlandırdı ve işgal altındaki Kırım’a tren yoluyla asker ve askeri araç ile teçhizat sevk etti. Bununla birlikte Rus demiryollarındaki trafik yoğunluğunun sivil seferlerden askeri seferlere kaydırıldığı da gelen bilgiler arasında.

UKRAYNA TEYAKKUZA GEÇTİ

Diğer taraftan Ukrayna Ordusu ise Rusya’dan gelecek herhangi bir saldırı karşısında teyakkuza geçti. Sınır boyunda bu gelişmeler yaşanırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Genelkurmay Başkanı Org. Mark Villey’den Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen açıklama geldi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin bilgiler paylaştı. Blinken ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kuleba, “Rusya, Ukrayna’nın doğusunda ve Kırım’daki güvenlik durumunu sistematik olarak kötüleştirmeye devam ederken. Güvenlik işbirliğini güçlendirmenin yolları tartışıldı.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın "agresifliği" karşısında, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını" bir kez daha teyit etti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti." ifadesine yer verildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI, UKRAYNA VE RUS MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Ukraynalı mevkidaşı Org. Ruslan Homçak ve Rus mevkidaşı Org. Valeri Gerasimov ile görüştü. Görüşmenin ardından ABD tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi olmayan Ukrayna’nın önemli bir ortak olduğunu ifade edilirken, Avrupa’da barış ve istikrarın korunmasında Ukrayna’nın kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Big military convoy near Vorontsovka, Krasnodar Krai on Azov Sea

Kid in the car asking dad "So, there will be a war again?"https://t.co/42BPzoiTAe pic.twitter.com/CEWWqQnK6f via @herooftheday10 #Ukraine