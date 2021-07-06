AŞIYA TEŞVİKTE SON NOKTA! PARA VEREN DE VAR, BEDAVA YUMURTA VEREN DE...

Birçok ülkede nüfusunu büyük çoğunluğu aşılansa da aşı yaptırmaya sıcak bakmayan kesimler nedeniyle vakaların tekrar artması yetkilileri endişelendiriyor. Bazı ülkelerde sağlıkçı ve kamu çalışanları için aşı zorunluluğu getirildi. Fakat, hükümetler insanları zorlamaktansa, farklı teşvik kampanyaları ile aşı yaptırmaya ikna etmeye çalışıyor.

150 EUROLUK 'HEDİYE'

Yunanistan, Covid-19 aşısı kampanyası kapsamında 18-25 yaş arası gençlere teşvik için 150 euroluk 'hediye' veriyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, en az bir doz korona virüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini söylemişti. Böylece gençler, alacakları 'özgür geçiş' kartı sayesinde uçak ve feribot biletleri, otel rezervasyonları, müzik, tiyatro ve sinema, müzeler ve arkeolojik alanlar gibi seyahat ve eğlence maliyetlerini karşılayacak.

AŞI OLANLARA BİRA!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaleti, aşılama stratejisinin bir parçası olarak Covid-19 aşısı yaptıran yetişkinlere yasal işletmelerden ücretsiz esrar almalarına izin verecek. Eyaletin İçki ve Esrar Kurulu (LCB) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşılarını teşvik amacıyla alınan kararın 12 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. Kurul ayrıca, 21 yaş ve üzerindeki aşılanan yetişkinlerin ibraz belgeleriyle birlikte gittikleri lisanslı kenevir perakendecilerinden önceden sarılmış tek kullanımlık esrarı alabileceklerini açıkladı.

BEDAVA DONUT VERİLECEK

Donut zinciri Krispy Kreme ise, korona virüs aşısı olduğuna dair belgeyi gösteren herkese yıl sonuna kadar bedava donut verileceğini duyurdu. ABD'de aşılama hızının düştüğü nisan ayı ortalarından beri, eyaletler ve şehirler farklı kampanyalarla halkı aşılmaya çalışıyor. New Jersey'de aşı olana bedava bira verilirken, New York ve Ohio'da tam kapsamlı üniversite bursu için çekiliş gibi kampanyaları yapıldı. Ayrıca bazı eyaletler de 1 milyon doları bulan piyangolar düzenledi. Federal hükümet, eyaletlerin bu tür programlar için belirli federal yardım fonlarını kullanmalarına izin veriyor.

"KADINLARA ALTIN TAKI, ERKEKLERE BLENDER HEDİYE"

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin zirve yaptığı Hindistan'da bazı şehirlerde aşı olanlara hediyeler veriliyor. Hindustan Times'ın haberine göre Gujarat eyaletindeki Rajkot şehrinde, kuyumcular aşı olan kadınlara burun için altın piercing hediye etti. Erkeklere ise blender hediye edildi.

ÜCRETSİZ YEMEK

Başkent Tel Aviv'de aşılanma çalışmalarının hızlanması amacıyla aşı merkezlerinde özellikleri gençleri çekmek için ücretsiz DJ performansları sergilenmeye başlandı. Ülkedeki bazı şehirlerde ise aşı olanlara ücretsiz yemek veriliyor. Bazı müzelerde korona virüs aşısı olanlara izin veriyor.

BEDAVA YUMURTA

Pekin'de yetkililer aşı yaptırmayı kabul eden 60 yaş üstü kişilere iki kutu yumurta hediye ediyor. Ayrıca başkentteki ünlü bir Budist sitesi olan Lama Tapınağı'nı ziyaret etmek için ücretsiz biletler de verilirken Daxing bölgesinde de aşı olan kişilere hediye çekleri veriliyor.

AŞI OLANLARA ÖZEL ÇEKİLİŞ

Başkent Paris'in banliyösü Argenteuil'de 26 yaşın altındaki yetişkinler için bir çekiliş düzenledi. Tek şart: 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında bir veya iki doz aşı yaptırmış olmak. Argenteuil belediyesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada birçok konser, sinema ve tiyatro biletinin yanı sıra Avrupa'da iki kişilik bir hafta sonu hediyelerin olacağını belirtildi.

RESTORAN İNDİRİMİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde aşı olanlara bazı restoranlarda indirim uygulanıyor. Bir doz aşı için yüzde 10, iki doz aşı için de yüzde 20'ye varan indirimler uygulanıyor. BAE'de bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 74, iki doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 64,1 seviyesinde.

AŞI OLAN HERKESE 3 BİN DİNAR HEDİYE

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, korona virüse karşı geliştirilen aşılardan herhangi birinin en az bir dozunu yaptıran 16 yaşından büyük vatandaşlarına 3 bin dinar (yaklaşık 250 TL) hediye edeceklerini açıklamıştı. Geçen ay, Belgrad'daki bir alışveriş merkezi aşı olan ilk 100 kişiye 3000 dinar (yaklaşık 250 TL) indirim çeki vereceğini duyurmasıyla mağazada uzun kuyruklar oluşmuştu.