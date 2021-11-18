Aşısızlara kısıtlama getiren bir ülke daha

Çekya Başbakanı Andrej Babis, bugün yaptığı açıklamada corona virüsü aşısı olmayanların ya da corona virüsü hastalığını yenmemiş olanların kamuya açık etkinliklere gidemeyeceğini ve hizmetleri alamayacağını duyurdu.

Kabine tarafından onaylanan bu karar ülkedeki günlük vaka sayısının 22.479’a fırlamasının ardından alınmıştı. Kamuya açık alanlara ve etkinliklere katılabilmek için negatif test sonucu zorunluluğunun işe yaramadığını söyleyen Babis, aşı olmayanlara kısıtlama uygulanacağını dile getirdi.

Çekya’dan önce Avusturya da bu hafta aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı getirmişti.