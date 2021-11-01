Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı

New York'ta polis ve itfaiyecilerle birlikte toplam 24 bin çalışan New York Belediyesi tarafından ücretsiz izne çıkarıldı.

Kararın ardından dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde güvenlikle ilgili olaylara ve yangınlara müdahale konusunda sıkıntıların yaşanmasından endişe duyuluyor.