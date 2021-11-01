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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: “Mesele görüşmenin 20 dakika veya 60 dakika olması değil, görüşmede ne konuşulduğudur”
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
ABD'nin New York’ta aşılı olmayan kamu çalışanları bugünden itibaren izne çıkarıldı.
Dünya 01.11.2021, 20:21
New York'ta polis ve itfaiyecilerle birlikte toplam 24 bin çalışan New York Belediyesi tarafından ücretsiz izne çıkarıldı.
Kararın ardından dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde güvenlikle ilgili olaylara ve yangınlara müdahale konusunda sıkıntıların yaşanmasından endişe duyuluyor.