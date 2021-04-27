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Asgari ücrette artış emri!

Biden, federal çalışanlar için asgari ücreti 15 dolara çıkarma emri verdi

Dünya 27.04.2021, 14:20
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Asgari ücrette artış emri!

ABD Başkanı Joe Biden, federal çalışanlar için asgari ücreti 15 dolara çıkarma emri verdi.

Karar ile devlette çalışan yüzbinlerce kişi için asgari saatlik ücret 15 dolara çıkarken, kamu kuruluşlarına kararın hayata geçirilmesi için 30 Mart 2022 tarihine kadar zaman tanındı.

Hâlihazırda federal çalışanlar için asgari ücret 10,95 dolar seviyesinde bulunuyor. Biden yönetimi kararın kamu hizmeti maliyetlerini artırmayacağını savunuyor.

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