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Arap aleminde devrim! Tunus'a ilk kadın Başbakan...

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Najla Boudin'i görevlendirdi.

Dünya 29.09.2021, 20:21
Arap aleminde devrim! Tunus'a ilk kadın Başbakan...

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmak için Najla Boudin'i görevlendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Najla Boudin'i hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Boudin, Tunus tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.

Tunus'taki Ulusal Mühendisler Okulunda jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörü olan Boudin, 1958'de Kairouan eyaletinde doğdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi başkentteki Kartaca Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu.

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