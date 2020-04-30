Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
100079
ALTIN
382.849
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.7310
EURO
7.5765

AP Türkiye Raportörü Sanchez: Türkiye'ye minnettarım

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, birçok ülkeye yardım eden Türkiye'ye minnettar olduğunu açıkladı.

AP Türkiye Raportörü Sanchez: Türkiye'ye minnettarım

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, birçok ülkeye yardım eden Türkiye'ye minnettar olduğunu açıkladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:14
2005 Okunma
AP Türkiye Raportörü Sanchez: Türkiye'ye minnettarım

AK Parti Brüksel Temsilciliğinin AP milletvekillerine, siyasi partilere ve AB büyükelçilerine gönderdiği COVID-19 salgınıyla ilgili "dayanışma mektubuna", Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez'den teşekkür mektubu geldi.

Sanchez, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'e hitaben yazdığı mektupta, bu zor zamanlarda Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gerek yetkililere gerekse COVID-19'un yayılmasını engellemek için farklı seviyelerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu.

"Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız"

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Sanchez, "Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız ve mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi, uluslararası iş birliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda, İspanya dahil olmak üzere AB’nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Sanchez, AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışı ve salgınla mücadele için tüm çabaları artırmanın yanı sıra sosyoekonomik etkileri hafifletmek için iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs salgını tatil planlarını değiştirdi
Korona virüs salgını tatil planlarını değiştirdi
Paris sokaklarında korona sessizliği
Paris sokaklarında korona sessizliği
ABD'de bir günde 3 bin 112 kişi öldü
ABD'de bir günde 3 bin 112 kişi öldü

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim