Anlaşma iptal: Almanya Türkiye'yi 'kısmen risk bölgesi' ilan etti

Almanya, 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren bütün Türkiye'nin Kovid-19 risk bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Daha önce risk bölgesi olmaktan çıkarılan Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla da risk bölgesi kapsamına alınırken Türkiye ile birlikte günlük vaka sayısı 40 bine yaklaşan İtalya, İsveç, Portekiz'in bir bölümü, Danimarka (Grönland ve Faroe Adaları hariç), Yunanistan'ın kuzeyi ve Atina, Estonya, Letonya, Litvanya ile Norveç'in bir bölümü de risk bölgesi ilan edildi.

"BÜTÜN ÜLKE RİSK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, hastalık semptomu göstermeyen ama korona pozitif olanları, koronalı olarak saymıyor. Bu nedenle, Türkiye ile yapılan anlaşma kaldırıldı ve dört il de bütün ülkeyle birlikte risk bölgesi ilan edildi" denildi. Bakanlığın açıklamasında mecbur kalınmadıkça Türkiye'ye gidilmemesi ve turistik ziyaretlerin yapılmaması istendi.

TEST YAPTIRMAYANLARA 14 GÜN KARANTİNA

Risk bölgesi olan ülkelere gidenlerin orada hastalanması ya da Kovid-19 nedeniyle virüs kapmasının kişinin kendi sorumluluğunda olduğu ve sağlık masraflarının karşılanmayacağı aktarıldı.

Ayrıca risk bölgesine gidenlerin dönmeden önce mutlaka negatif test sonucu ibraz etmek zorunda olduğu ve Almanya'ya dönünce de 5 gün içinde yeniden test yaptırması gerektiği duyuruldu. Döndükten sonra test yaptırmayanların ise 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

SINIR KAPANDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili uyarı sayfası da yenilenirken test ve karantina kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca mecbur kalıp da Türkiye'ye seyahat edenlerin ateşinin ölçüleceği, yüksek ateşi olanların ülkeye alınmayacağı bildirildi. AB dönem başkanı olan Almanya'nın açıklamasında "Türkiye'ye hava ve deniz yolu açık ama kara yolundan Yunanistan ile İran'a Türkiye üzerinden geçiş mümkün değil" denildi.

BİRÇOK ÜLKE RİSK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Almanya; Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve İsveç'in tamamını, Portekiz, Danimarka, Avusturya, Yunanistan ile birçok ülkeyi de kısmen risk bölgesi ilan etti.

Risk bölgesi ilan edilen yerlere gitmek isteyenlerin karantina, kendi sağlık masrafını karşılama, çift test ve diğer sağlık kurallarına uyma zorunlulukları olduğu hatırlatılırken risk bölgesi ilan edilen ülkeler için bilet satın alanların söz konusu kararın ardından ücret iadesi talep edebileceği duyuruldu.