Anastasiadis'in 'vatandaşlık programından gelir elde ettiğini' söyleyen gazeteci istifa etti

Güney Kıbrıs'ta Kathimerini gazetesinin GKRY genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in arkadaşlarıyla olduğu bir eğlence ortamında yaptığı yolsuzlukları anlattığını yazdı.

Parashos'ın bu yazısının ardından istifa haberi geldi.

Politis ve diğer Rum gazetelerinde yer alan habere göre, Parashos'un kamuoyuna gönderdiği ve gazete sahipleri "Dimitris-Hristi Lottidi'ye" hitaben yazdığı istifa mektubunda, 10 Ocak 2021'de kaleme aldığı köşe yazısından dolayı Anastasiadis'ten özür dilemesinin istenmesi ve kendisinin bunu kabul etmeyecek olması sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.

ANASTASİADİS'İN EĞLENCE MEKANINDAKİ İTİRAFLARINI YAZDI

Parashos istifa mektubunda, 10 Ocak tarihli yazısında Anastasiadis hakkında yazdığı her şeyin, Anastasiadis'in Atina'da bir eğlence mekanında kendisine yaptığı itiraflara dayandığını, yazısında belirtmemesine karşın Anastasiadis'in itirafı sırasında Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve başka kişilerin de orada olduklarını iddia etti.

PARA KARŞILIĞI VATANDAŞLIK PROGRAMINDAN 300 MİLYON EURO GELİR GETİRDİĞİ İDDİASI

Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis’in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon avro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetti.

Anastasiadis'in bu sebepten ötürü "Mont Pelerin'de Maraş ve Güzelyurt, Crans Montana'da ise çözümü almadığı" iddiasında bulunan Parashos, Anastasiadis'in yine kendisine, 2017'den bu yana "iki devletli çözüm konusunda nabız yokladığını ve Avrupa Birliği ile Başpiskopos'un onayını almaya çalışacağını" söylediğini, bunu 2018'de de yazdığını hatırlattı.

ANASTASİADİS'İN DAVA TEHDİDİNDE BULUNDUĞUNU DA YAZDI

Parashos, köşe yazısı sonrasında gazete sahiplerinin, Anastasiadis'in kendilerini telefonla arayarak, dava açacağı tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Gazete sahiplerinin kendisine de haber vermeden Anastasiadis'e bir elektronik posta gönderdiğini ve yazı için özür dileneceği taahhüdünü verdiklerini açıklayan Parashos, özür dileme niyetinde olmadığını ifade etti.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Parashos, gazete sahiplerinin, genel yayın yönetmenini ve gazetenin onurunu savunmak yerine dava açılmasından korkarak, bu şekilde davranmalarından ötürü "saygınlığını ve onurunu korumak adına istifa ettiğini" belirtti.