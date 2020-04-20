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Amerikalılar karantinaya karşı: 'Biz Özgürlükler ülkesi Amerika'yız'

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce insan sokağa inerek, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini protesto etti.

Amerikalılar karantinaya karşı: 'Biz Özgürlükler ülkesi Amerika'yız'

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce insan sokağa inerek, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini protesto etti.

20 Nisan 2020 Pazartesi 23:04
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Amerikalılar karantinaya karşı: 'Biz Özgürlükler ülkesi Amerika'yız'

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce insan sokağa inerek, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini protesto etti.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD’de karantina karşıtlarının protestoları devam ediyor.

"Bana özgürlüğümü verin, bana ölümü verin" ve "Biz insanlar için inşaa ediyoruz #KarantinayıDurdur" yazılı pankartlarla protesto yapan yapan göstericiler karantinanın özgürlüklerini kısıtladığı ve ekonomik dengelerin geri dönülemez şekilde bozulacağı savıyla hareket ediyor.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin başkenti olan Harrisburg’ta yüzlerce kişi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerinin 30 Nisan’a kadar uzatılması kararını sokağa inerek protesto etti.

Pankartta yazan: "Özgürlüğüm korkularınızın başladığı yerde bitmez"

Protestocular, Harrisburg, hükümet binası önünde ellerinde pankartlar ve flamlar ile toplanan kalabalık kendilerini “Aşırı Karantinaya Karşı Pennsylvanialılar” olarak adlandırdıklarını belirtti.

Küçük bir çocuk "Özgürlük esastır" yazılı pankartı tutuyor.

Karantina karşıtları, ‘’Hükümetin sağlıklı vatandaşları evde kalmasını zorunlu kılması, işletmeleri ve kiliseleri kapatması zulümdür’’ açıklamasında bulunurken, karantinanın 30 Nisan’a kadar uzatılması kararını alan Pennsylvania Valisi Tom Wolf’u protesto etti.

"Barlarımızı açın" yazılı pankart tutan bir Amerikalı

Protestocular, karantinanın ekonomik ve toplumsal sonuçlarının geri döndürülemez olacağını iddia ederek, çocuk istismarı, aile içi şiddet ve zihinsel hastalıklarda yaşanan artışa dikkat çektiler.

Fauci, protestocuları uyardı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen protestoların riskli olduğunu ifade ederken, bu protestolar yüzünden pek çok kişinin virüs kapma riski taşıdığını aktardı.

Fauci, ‘’Virüsü kontrol altına alamazsak, ekonomik olarak gerçek toparlanma gerçekleşmeyecek” sözleri ile protestoculara uyarıda bulundu.

"Karantinayı Bitirin"

ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 784 bin 201’ne, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837’ye ulaştı.

Son Güncelleme: 20.04.2020 23:59
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