Amerikalı havayolu şirketleri alkol ikramlarını bir bir yasaklıyor!

ABD'de Southwest Airlines'ın ardından American Airlines şirketi de uçaklarda alkol ikramını yasakladığını duyurdu.

Akşam gazetesinin CNN International'dan aktardığı habere göre; sarhoş bir yolcunun bir kabin görevlisinin iki dişini kırmasının "bardağı taşıran son damla" olduğu kaydedildi.

American Airlines'ın üst düzey yetkililerinden Brady Byrnes, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Kabin görevlileri, yalnızca müşterilerin güvenliğini sağlamakla kalmayıp, kriz anlarında korkuları gidermeye, soruları yanıtlamaya ve uçuş kurallarına riayet edilip edilmediğine ilişkin kontrolleri yapmaya en ön cephede devam ediyor. Özellikle son haftalarda uçuş ekipleri büyük rahatsızlıklar yaşıyor. Bilinsin ki, American Airlines şirketi, hiçbir personeline kötü davranılmasına veya saldırılmasına göz yummayacaktır."

ABD'li havayolu şirketlerinin bazıları, uçuş ekibiyle yolcuların iletişimini en aza indirgemek adına Mart 2020'den bu yana alkol ikramlarını durdurmuştu. Süreç içerisinde diğer birçok şirket de aynı kararın altına imza atarak alkol satışlarını 13 Eylül 2021'e dek sürdüreceklerini açıklamıştı.

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi; tüm hava alanları, uçaklar, terminaller, trenler, otobüsler ve gemilerdeki maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi 13 Eylül 2021 olarak açıklamıştı