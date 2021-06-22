Amerika, İran'ın medya kuruluşlarına el koydu!

Yemen’deki Husi hareketi tarafından yönetilen Masirah TV’nin internet sitesinde, “Almasirah alan adı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sanayi Güvenlik Bürosu, İhracat İcra Dairesi ve Federal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamı sonucu ele geçirildi” ifadesi yer aldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İran’ın Arapça yayın yapan Alalam TV’nin Telegram hesabında ise “ABD yetkilileri Alalam TV’nin web sitesini kapattı” duyurusu yayınlandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından olaya ilişkin açıklama yapılmazken, ABD Hükümetine bağlı iki kaynak, Adalet Bakanlığı’nın konu hakkında duyuru hazırladığını belirtti.

İran’ın Press TV ve İngiltere’de yayın yapan ve bağımsız bir Bahreyn kanalı olan Lualua TV’nin de web sitelerinde duyuru yayınlandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında ABD, İran Devrim Muhafızları tarafından siyasi dezenformasyonu dünyaya yaymak için bir kullandıkları web sitelerine el konulacağını açıklamıştı.

Kaynak: sozcu.com