Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
90706
ALTIN
334.960
DOLAR
6.3949
STERLİN
7.6530
EURO
7.0089

Amerika'da bir Türk vatandaşı korona virüsünden öldü

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika'da bir Türk vatandaşı korona virüsünden öldü

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

25 Mart 2020 Çarşamba 10:34
36 Okunma
Amerika'da bir Türk vatandaşı korona virüsünden öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi.

Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen'in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği açıklandı. 2 hafta önce corona virüsü testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da korona virüs görüldüğü açıklandı. Güçlen'in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden corona virüsü kaptığını iddia etti.

50 yıldır ABD'de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen'in eşi ve damadına da corona virüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi.

Son Güncelleme: 25.03.2020 10:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Virüs Bizi Tekrar Aile Olmaya Mecbur Bırakıyor!
Virüs Bizi Tekrar Aile Olmaya Mecbur Bırakıyor!
Paris Orly Havalimanı kapanıyor
Paris Orly Havalimanı kapanıyor
FRANSA'DA 231 KİŞİ BİR GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ DURUM VAHİM
FRANSA'DA 231 KİŞİ BİR GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ DURUM VAHİM

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim