Amerika'da bir Türk vatandaşı korona virüsünden öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi.

Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen'in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği açıklandı. 2 hafta önce corona virüsü testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da korona virüs görüldüğü açıklandı. Güçlen'in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden corona virüsü kaptığını iddia etti.

50 yıldır ABD'de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen'in eşi ve damadına da corona virüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi.