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Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu

ABD Başkanı Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkmasının ardından dünyada paniğe sebep olan koronanın yeni varyantı Omikron için ilk kez konuştu. Biden, şimdilik kapanma olmayacağını duyurdu

Dünya 30.11.2021, 09:01
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının endişe kaynağı olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını söyledi.

Kuzey Amerika'da ilk vakanın görülmesinden bir gün sonra konuşan Biden, Amerika için kapanmanın "şimdilik" masada olmadığını kaydetti.

Ancak Amerikan Başkanı, kısıtlamaların, insanların aşı olmasına ve maske takmasına bağlı olduğunu da ekledi.

Ameria'da toplumun yalnızca yüzde 59'u tam olarak aşılanmış durumda. Yüzde 70'i yalnızca bir kez aşılandı. Ölü sayısı ise 782 bine yaklaştı.

ABD, sekiz Afrika ülkesine seyahat yasağı getiren ülkeler arasında bulunuyor.

ABD'nin kuzeyindeki Kanada'da şu ana kadar, Omicron varyantı taşıyan üç kişi tespit edilmiş durumda.

Biden yaptığı basın toplantısında, aşı firmalarının, gerek duyulması halinde devreye sokulacak yeni aşı planlamaları yaptığını da söyledi.

Seyahat kısıtlamalarını savunan Biden, bu şekilde çalışma yapılabilmesi için zaman kazanıldığını da savundu.

'Okullarınızı kapatmalarına izin vermeyeceğiz'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron'un küresel çapta büyük risk oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

DSÖ'ya göre şu ana kadar dünyada Omicron varyantına yakalanıp hayatını kaybeden bir Covid hastası olmadı.

Biden her ne kadar kısıtlama henüz yok dese de, ABD içinde konu tartışılıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, yönettiği eyalette kapanmaya izin vermeyeceğini söyledi.

2024 Başkanlık seçimleri içinde adı geçen Cumhuriyetçi vali, "İşlerinize zarar vermelerine, okullarınızı kapatmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

DeSantis, "Deliliğin tanımında, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek var" dedi.

Hangi ülkeler ne gibi önlemler aldı?

Varyantla ilgili kaygılar sonrası İngiltere, kırmızı liste uygulamasını geri getirdi. Güney Afrika'dan İngiltere'ye yapılacak seyahatlerde, yeni bir açıklamaya kadar otel karantinası zorunlu olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke de aralarında Güney Afrika'nın da bulunduğu 7 Afrika ülkesine geçici seyahat yasağı kararı aldı.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumartesi günü Twitter'da paylaştığı mesajda ülkede Omicron varyantı görülmediğini söyledi. Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Bakan Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır" dedi. Öte yandan Türkiye de Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat yasağı getirdi.

İsviçre'de bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinden gelecek yolcular için karantina tedbirleri sıkılaştırıldı. Kamusal alanda Covid pasaportunun şart olup olmaması konusunda düzenlenen referandumda halk düzenlemeye 'Evet' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni varyantla alakalı bilgileri dünyayla paylaşan Güney Afrika hükümetini övdü. Blinken, Güney Afrika'nın şeffaflığının dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi.

Avustralya da Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri yasaklandı.

Son olarak Japonya sınırlarını yabancılara kapadı. (BBC Türkçe)

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