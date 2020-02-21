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Amazon, Türk şirketini satın aldı

Amazon, İstanbul merkezli Türk şirket olan Datarow'u satın aldı.

Amazon, Türk şirketini satın aldı

Amazon, İstanbul merkezli Türk şirket olan Datarow'u satın aldı.

21 Şubat 2020 Cuma 16:50
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Amazon, Türk şirketini satın aldı


 
116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak kabul edilen Jeff Bezos’un şirketi Amazon, bir ilke imza attı. Amazon, ilk kez bir Türk şirketini satın almak için el sıkıştı. Amazon’un aldığı Türk şirket ise İstanbul merkezli Datarow. Satışın tamamlandığı ise Datarow’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.
 

Amazon'un sahibi Jeff Bezos


 
Datarow, yazılım ve depolama amacıyla Türk girişimciler tarafından kuruldu. 2017’de temeli atılan şirketin ortakları ve kurucuları ise Can Abacıgil ve Eren Baydemir.

2018 yılında Türkiye’de kendi şirketini kurarak giren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, 1999’da Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmişti.

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