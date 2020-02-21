Amazon, Türk şirketini satın aldı





116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak kabul edilen Jeff Bezos’un şirketi Amazon, bir ilke imza attı. Amazon, ilk kez bir Türk şirketini satın almak için el sıkıştı. Amazon’un aldığı Türk şirket ise İstanbul merkezli Datarow. Satışın tamamlandığı ise Datarow’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.



Amazon'un sahibi Jeff Bezos





Datarow, yazılım ve depolama amacıyla Türk girişimciler tarafından kuruldu. 2017’de temeli atılan şirketin ortakları ve kurucuları ise Can Abacıgil ve Eren Baydemir.



2018 yılında Türkiye’de kendi şirketini kurarak giren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, 1999’da Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmişti.