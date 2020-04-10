AMAZON ORMANLARINA KADAR ULAŞTI...

Yayılmasını tüm dünyada hızla sürdüren corona virüsü sonunda Brezilya'nnın Amazon ormanlarına da ulaştı.

Brezilya sağlık yetkilileri , Amazonlar'daki ilk corona virüsü vakasının Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami yerli halkında tespit edildiğini doğruladı.

Yanomami yerli halkının Amazon ormanlarında diğer topluluklardan izole olarak yaşadığı ve yabancı hastalıklara karşı çok duyarlı olduğu belirtildi.

Diğer yandan corona virüsünü küçümseyerek, başından beri salgını 'küçük bir grip' olarak niteleyen Brezilya Devlet Başkanı Jail Bolsonaro, ülkede corona virüs salgınının 800 kişiden fazla kişinin yaşamına mal olmasından sonra nihayet ölenlerin aileleri ile sempatilerini paylaşarak, bir anlamda özür diledi.

Johns Hopkins Araştırma Üniversitesi verilerine göre 16 bin 188 corona vakasının tespit edildiği ülkede ölü sayısı da 820'ye ulaştı.