Altına hücum: Söylentinin ardından Amazon nehrine hücum eden onlarca tekne yakıldı

Brezilya'da altın söylentilerinden sonra Amazon Nehri'nin en büyük kolunda faaliyetlerini yoğunlaştıran kaçak madencilere Cumartesi günü baskın yapıldı.

Adalet Bakanı Anderson Torres dün yaptığı açıklamada, federal polis ve Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nün, kaçak madencilere ait 69 tekneyi imha ettiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, çevre örgütü Greenpeace, en az 300 salın Madeira Nehri'nde altın tarama faaliyeti gerçekleştirdiğini ve bunun çevre tehlikesi yarattığını geçen hafta bildirmişti.

Greenpeace üyesi Danicley Aguiar "Sallar en az iki haftadır nehirde ve hükümet hiçbir şey yapmadı" demişti. Baskında yakılan salların fotoğraflarını paylaşan Greenpeace, bazı kaçak madencilerin başka bölgelere kaçtığını duyurdu:

"Bu operasyon, Brezilya'nın kaçak faaliyetlere karşı koyabileceğini; nehirlerimizi, yağmur ormanlarımızı ve yerli halkları koruyabileceğini gösteriyor. Bunu yapmak için tek gereken siyasi irade."

Çevre politikaları sebebiyle yoğun eleştiriler alan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da attığı tweetle Madeira Nehri'ndeki operasyonu kutladı.

DANİMARKA'DAN BÜYÜK BİR ALAN MADENCİLİĞE AÇILMIŞTI

Yeryüzünün akciğerlerinin bulunduğu Brezilya'da, dört yıl önce hükümet Amazonlar'da yer alan büyük bir doğal koruma alanının statüsünün madencilik faaliyetleri için değiştirilmesini onaylamıştı.

Amapa ve Para eyaletleri arasındaki 46 bin kilometrekarelik alanın, altın ve diğer madenler açısından zengin bir bölge olduğu düşünülüyordu.

Söz konusu alan Danimarka'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanı kapsıyordu. Alanın yüzde 30'u madencilik faaliyetlerine açılmıştı.

Hükümet, bu alanda yer alan dokuz özel koruma alanı ile yerlilere ait olan toprakların yasal olarak korunmaya devam edileceğini bildirmiş ancak muhalefet ve çevreci gruplar ise plana tepki göstermişti.

SON 15 YILIN EN BÜYÜK ORMAN KAYBI

İki hafta önce ise, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarının son 15 yılın en yüksek ormansızlaştırmasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı. Brezilya uzay araştırma ajansının (Inpe) raporuna göre ormansızlaştırma bir yılda yüzde 22 arttı.

Son verilere göre 2020-2021 yıllarında Amazon'da yaklaşık 13 bin 235 kilometrekare ormanlık alan yok oldu. Bu 2006'dan beri kaydedilen en yüksek kayıp.

Ay başında yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26), 2030'a kadar ormansızlaştırmayı durdurup tersine çevirme sözü veren ülkeler arasında Brezilya da var.

Amazon ormanları üç milyondan fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık bir milyon yerli de ormanlarda yaşıyor. Ayrıca karbon hapsederek küresel ısınmayı yavaşlatan en hayati kaynaklardan biri.

Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leite verilerin, karşı karşıya oldukları zorluğu gösterdiğini belirterek "Bu suçlara karşı daha etkin olmalıyız" dedi. Bakan Leite verilerin son birkaç ayı kapsamadığı uyarısını da yaptı.

Brezilya Amazon'undaki ormansızlaşma, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun döneminde arttı. Bolsonaro, ormanlarda tarım ve madenciliği teşvik eden bir politikacı.

'Tropik Trump' lakaplı Jair Bolsonaro daha önce de Inpe'nin verilerine karşı çıkmış ve Brezilya uzay araştırma ajansını ülkenin adını kötülemeye çalışmakla suçlamıştı.