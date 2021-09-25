Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

16 yıl ile döneminin Avrupalı liderleri arasında en uzun süre iktidarda kalan siyasetçi olan Angela Merkel, Almanya’yı güçlendirmekle birlikte Avrupa siyasetini de dönüştürdü, Avrupa Birliği’ne bugünkü şeklini verdi. Almanya’nın ilk kadın Başbakanı Merkel görevini bırakırken, şimdi koltuğunu kimin devralacağı ve oy hakkına sahip yaklaşık 1 milyon Türk kökenli seçmenin ne yapacağı merak konusu.

EN YÜKSEK ADAY ORANI SOL PARTİ’DE

Göçmen politikaları seçimlerde öne çıkan siyaset unsuru olurken, partiler çok sayıda Türk kökenliyi aday gösterdi. Ancak bu adayların çoğu, kazanma ihtimallerinin çok düşük olduğu sıralarda kendilerine yer bulabildi. Seçim sonuçları kadar, listeden veya direkt aday olarak gösterilen Türkiye kökenli kaç kişinin meclise gireceği de yakından izleniyor. Uyum ve göç konularında çalışmalar yapan Mediendienst Integration adlı organizasyonun araştırmasına göre, yüzde 18.8 ile göçmen adaylara en fazla şansı Sol Parti tanıdı. Yeşillerin adaylarının yüzde 14.9’u, SPD’nin ise yüzde 9.8’i göçmen kökenlilerden oluştu. Birlik Partilerindeki göçmen kökenli adayların oranı ise sadece yüzde 2.9 oldu.

TÜRK VEKİL SAYISI DÜŞEBİLİR

2017 yılında yapılan genel seçimlerde Federal Meclis’e Türk kökenli 14 milletvekili girdi. SPD’den Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Elvan Korkmaz; Yeşiller’den Cem Özdemir, Danyal Bayaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Sol Parti’den Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut o dönem milletvekili seçildiler. Bu isimlerden bazıları doğrudan aday olarak bu seçimlerde yarışsa da genel olarak parti listelerinin ilk sıralarında yer verilmediği için Türk kökenli vekil sayısında düşüş olması bekleniyor.

TÜRKLERİN TERCİHİ MERKEZ SAĞA KAYDI

Yarısından fazlası Alman vatandaşı olan 3 milyondan fazla Türk kökenlinin yaşadığı Almanya’da, 900 binin üzerinde Türk de oy kullanma hakkına sahip. Türkiye kökenlilerin tercihinde son yıllarda önemli değişiklikler yaşandığı gözlerden kaçmadı. 1990’lı ve 2000’li yılların başlarında Türklerin yüzde 60’a yakını SPD’ye destek verirken, son yıllarda bu tercih yıllar içinde Merkel’in partisi CDU/CSU lehine değişim gösterdi. 2013’teki genel seçimlerde Türklerin yüzde 64’ü SPD’ye, yüzde 12’si Yeşiller’e, yüzde 12’si Sol Parti’ye oy verirken, CDU/CSU’yu tercih edenlerin oranı yüzde 7’de kalmıştı. 2017 yılındaki genel seçimlerde ise Türk seçmenin yüzde 35’i SPD’ye, yüzde 20’si CDU/CSU’ya, yüzde 16’sı Sol Parti’ye, yüzde 13’ü Yeşiller’e ve yüzde 4’ü FDP’ye oy verdi. Bu yönelim 2019’dan sonra da devam etti. Gözlemcilere göre Türk seçmenlerin yüzde 40’ı CDU/CSU’ya oy verme eğiliminde. SPD’ye gidecek oylar ise yüzde 17-18 olarak tahmin ediliyor. Türklerin yüzde 15’inin Yeşiller’i, yüzde 13-15’inin de Sol Parti’yi tercih etmesi bekleniyor.

İŞTE 48 TÜRK ADAY

- BERLİN: Canan Bayram / Yeşiller, Cansel Kızıltepe/SPD, Hakan Demir / SPD, Hakan Tas / Sol Parti, Helin Evrim Sommer / Sol Parti

- HESSEN: Fırat Tuna / SPD, Hülya Lehr / Yeşiller Partisi, Fırat Turgut-Wenzel / Sol Parti

- BREMEN: Selin Ece Arpaz / SPD, Gökhan Akkamış / FDP, Sülmez Doğan / Yeşiller, Cindi Tuncel / Sol Parti

- HAMBURG: Metin Hakverdi / SPD, Aydan Özoguz / SPD, Filiz Demirel / Yeşiller, Deniz Çelik / Sol Parti

- KUZEY REN VESTFALYA: Serap Güler / CDU, Gülistan Yüksel / SPD, Nezahat Baradari / SPD, Elvan Korkmaz Emre/SPD, Mahmut Özdemir / SPD, Roze Özmen / FDP, Suat Niyazi Gülden / FDP, Sevim Dağdelen / Sol Parti, Ezgi Bilge Güyıldar / Sol Parti, Mehriban Özdogan / Sol Parti, Ayten Kaplan Gelsenkirchen / Sol Parti

- BADEN-WÜRTTEMBERG: Macit Karamehmetoğlu / SPD, Derya Türk-Nachbaur / SPD, Mehmet Ali Takış / SPD, Nezaket Yıldırım / SPD, Cem Özdemir / Yeşiller, Melis Sekmen / Yeşiller, Aslı Küçük / Yeşiller, Baran Topal / Yeşiller, Gökay Akbulut / Sol Parti, Zara Dilan Kızıltaş / Sol Parti, Ecevit Emre / Sol Parti, Hüseyin Şahin/Sol Parti, Meltem Çelik / Sol Parti, Anıl Beşli / Sol Parti

- BAVYERA: Ekin Deligöz / Yeşiller, Ateş Gürpınar / Sol Parti

- AŞAĞI SAKYONYA: Filiz Polat Osnabrück-Land / Yeşiller, Mizgin Çiftçi / Sol Parti, Behiye Uca / Sol Parti, Ferat Aşı / FDP

- SAARLAND: Şirin Özfırat / CDU

(Kaynak. Murat Tosun - Hülya Sancak /Hürriyet)