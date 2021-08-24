Almanya: Yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var

Almanya, göçmen almanın yollarını arıyor.

Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkeye daha dazla göçmenin kabul edilmesi konusunda hükümete seslendi.

İŞ GÜCÜ KAYBI 150 BİNE DAYANDI

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Scheele, bazı mesleklerde demografik kaynaklı düşüşler yaşandığını, potansiyel iş gücü kaybının 150 bine ulaştığını söyledi.

"400 BİN GÖÇMEN ALMAMIZ ŞART"

"Almanya'nın iş gücü tükeniyor." diyen Scheele, gelecek yıllarda daha fazla iş gücü kaybı yaşayacaklarını belirtti. "Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam." diye konuştu.

Açık oluşan iş sahalarından bahseden Alman bakan; hasta bakıcısı, klima teknisyeni, lojistik, akademisyen ve diğer birçok alanda çalışana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

(REUTERS)