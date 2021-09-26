Almanya seçimleri: Sandık çıkış anketlerine göre SPD, CDU/CSU'ya karşı üstünlük elde etti

Yoğun katılımın görüldüğü Almanya genel seçimlerinde ARD televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) destek oranının başa baş gittiği görüldü.

ARD'ye göre, Türkiye saati ile 22:00 itibarıyla SPD'nin oyların yüzde 24,5'ini alan CDU/CSU'ya karşı yüzde 25,7'lik oy oranıyla öne geçtiği belirlendi.

ZDF kamu televizyonunun tahminlerine göreyse Sosyal Demokratlar yüzde 26 oy oranıyla, yüzde 24,5'lik oy oranı yakalayan Hristiyan Birlik partilerinin önüne geçti.

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet tarafından gelen ilk açıklamada, "Hristiyan Birlik partilerinin öncülüğünde bir koalisyon kurmak için elimizden geleni yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz ise seçmenin kendisini "yeni şansölye olarak görmek istediğini" söyledi.

İlk çıkış anketlerinde Annalena Baerbock'un şansölye adayı olarak yarıştığı Yeşiller Partisi'nin oy oranı yüzde 15 olarak hesaplandı. Yeşiller'in bir önceki seçimlere göre oy oranını önemli ölçüde artırdığı görüldü.