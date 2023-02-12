Almanya'nın Hanau kent meydanında depremzedeler için dua edildi

HANAU Belediye Başkanı Claus Kaminsky "Hepimiz burada toplandığımız bu günde Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen Deprem bizleri de derinden üzdü. Burada tek bir yürek olmamız ve güçlü cok iyi. Burada gerçekleşen olayda 500 Atom bombası gücündeki zarar neredeyse Almanya'nın yüzölçümü kadar. 30 milyon nüfusu etkileyecek kadar şiddetli bir bizler de Almanya olarak tabiki yardim konusunda cok hassasiyetimizi koruyacagiz. Dualarımızla elimizden gelen yardımlarınız için gerekenleri yapmak icin haziriz." açıklamasını dile getirdi.

IGMG Hessen Bölge Başkanı Bilal Kacmaz ise"Sen bizlere merhamet et Allahim Buna da şükür.. evlerinde deprem ile nazara uğrayan insanlar göçük altinda kalmistir.Yillaridir birikimlerini yaptiklari evlerini geriye dönüşü olmayan bir şekilde terk eden depremin actigi yaralari sarmak icin buradayiz ve cok derinden üzüntülüyüz.Dualarimiz depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve merhamet ve geride kalanlarına sabırlar ,açılan yaralara merhem olmaya calisacagiz.Bu konudaki sonsuz acilarimizi tarifi mümkün olamaz.