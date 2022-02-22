Almanya Kuzey Akım 2 projesini durdurdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus doğalgazını ülkeye taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurduklarını söyledi.

Başbakan Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Kuzey Akım 2, 1230 kilometrelik bitişik iki doğal gaz boru hattı ile Kuzey Akım projesine paralel olarak Rusya denizlerinden Almanya kıyısına Finlandiya, Letonya ve Danimarka sularını transit geçen bir doğal gaz hattı projesidir. 2018 yılında inşaatı başlayan proje, 2019 Aralık ayında ABD yaptırım tehdidi üzerine askıya alınmıştı. Fakat, 2019'da askıya alındıktan 1 yıl sonra Rusya’nın kendi gemilerinin devreye girmesinin ardından tekrar başlayan inşaat süreci, Almanya ve ABD’nin 2021 Temmuz ayındaki anlaşmasıyla 10 Eylül tarihinde tamamlandı.