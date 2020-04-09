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ALMANYA-KÖLN'DE İLK KEZ HOPARLÖRDEN AKŞAM EZANI OKUNDU

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi’nde ilk kez hoparlörden ezan okundu. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde açıktan canlı ezan okunuyor. Bu yıllardır burada Müslümanların hasretini duyduğu bir olaydı." şeklinde konuştu.

ALMANYA-KÖLN'DE İLK KEZ HOPARLÖRDEN AKŞAM EZANI OKUNDU

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi’nde ilk kez hoparlörden ezan okundu. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde açıktan canlı ezan okunuyor. Bu yıllardır burada Müslümanların hasretini duyduğu bir olaydı." şeklinde konuştu.

09 Nisan 2020 Perşembe 09:27
2007 Okunma
ALMANYA-KÖLN'DE İLK KEZ HOPARLÖRDEN AKŞAM EZANI OKUNDU

köln'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamların izniyle akşam ezanı din görevlisi Naci Şengün tarafından okundu. Köln'de ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandI.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, hoparlörden ilk kez okunan akşam ezanının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslümanların Almanya'nın bir parçası olup olmadığının tartışıldığı bir dönemde camilerde ezan okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Türkmen, "Koronavirüs salgının dünyanın her yerinde değişik kültürel, sosyal, ekonomik değişimlere sebep oldu. Bunlardan biri de toplumsal hoşgörü ve birlikte yaşama konusunda toplumun farklı kesimlerinde olumlu duyarlılık meydana getirdi. Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde açıktan canlı ezan okunuyor. Bu yıllardır burada Müslümanların hasretini duyduğu bir olaydı." dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2020 09:43
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