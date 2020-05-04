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Almanya, İtalya, Belçika ve İzlanda'da hayat 'yeni normale' dönüyor

Yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kalkmaya başlıyor. İtalya dışında Almanya, İzlanda ve Belçika'da da önemler gevşetilmeye başlandı.

Almanya, İtalya, Belçika ve İzlanda'da hayat 'yeni normale' dönüyor

Yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kalkmaya başlıyor. İtalya dışında Almanya, İzlanda ve Belçika'da da önemler gevşetilmeye başlandı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:42
2016 Okunma
Almanya, İtalya, Belçika ve İzlanda'da hayat 'yeni normale' dönüyor

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.

İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.

Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek.

Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.

İtalya, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.

Ülkede geçen hafta can kaybı son iki ayın en düşük seviyesindeydi, bir haftada 174 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 210 bin 717, can kaybıysa 28 bin 884.

İtalya ekonomisininse bu yıl yüzde 9 daralması bekleniyor.

ALMANLAR DA KISITLAMALARDA GEVŞEMEYE GİDİYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları bugün yeniden hizmete başladı.

İZLANDA'DA 6 HAFTA SONRA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

İzlanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarı sağlanması üzerine hayat normale dönmeye başlıyor. Semptom görülmeyenler dahil enfekte kişileri bulmak ve karantinaya almak için test ve takip uygulamasını titizlikle yürüten ülkede bugün liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 haftalık aradan sonra yeniden açılıyor.

BELÇİKA'DA "KISMİ NORMALLEŞME" BAŞLIYOR

Belçika'da Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" bugünden itibaren gevşetiliyor.

Ülkede ilk aşamada bugünden itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyamayan iş yerleri ve şirketler evden çalışmaya devam edecek.

Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu olacak.

Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika'da, maske satış ve dağıtımı yaygınlaştırılacak.

Test sayısının günde 25 bini bulması hedeflenirken, filyasyon ekipleri de göreve başlayacak. Kovid-19 hastalarının temaslarını daha iyi tespit edebilmek için bir çağrı merkezi de devreye girecek.

Kreşlerin ise sağlık çalışanlarının çocuklarının dışında diğer öğrencileri de kabul etmeye başlaması bekleniyor.

11 Mayıs'tan itibaren ise diğer bazı dükkanların açılmasına izin verilmesi planlanıyor.

Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran, kafe ve mağazaların açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Belirlenen tarihler Kovid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek. Uzmanlar ön koşul olarak hastaneye kaldırılan kişi sayısının günlük 200'ün altında tutulması gerektiğine işaret ediyor.

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