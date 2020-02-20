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Almanya'daki saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Almanya'daki saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

20 Şubat 2020 Perşembe 10:17
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Almanya'daki saldırıda ölü sayısı 11'e çıktı

Almanya'nın Hanau kentinde Türklerin işlettiği iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Almanya’nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırının faili olduğu tahmin edilen kişi evinde ölü olarak bulundu. Polis aynı evde başka bir kişiye ait olduğu belirtilen bir ceset daha buldu. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 olarak kayıtlara geçti.

Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki nargile kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Bild’in haberine göre Hanau kent merkezinde ilk saldırı Midnight adlı nargile bara gece saat 22.00 sularında düzenlendi. Saldırganın barda oturanlara rastgele ateş açtığı belirtiliyor. Habere göre aralarında bir kadının da bulunduğu beş kişi burada hayatını kaybederken ölenlerin çoğu Kürt kökenli. Olay yerinin hemen yakınındaki Kurt Schumacher Meydanı’nda da bir saldırı düzenlendi ve burada da 4 kişi hayatını kaybetti.

Bild gazetesi saldırganın adının Tobias R. olduğunu ve arkasında saldırıyı üstlendiği bir yazı bıraktığını geçti. Habere göre saldırgan yazıda “Almanya’dan sınırdışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini” ifade etti. Saldırganın ayrıca YouTube’a da saldırı öncesinde “Amerikalılara kişisel bir mesaj” adı altında İngilizce bir video yüklediği belirtiliyor. Saldırgan bir ofiste kayda aldığı mesajında ABD'de gizli askeri üslerin bulunduğunu, çocukların buralarda istismar edildiğini, işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söylüyor.

Soruşturmayı "saldırının yabancı düşmanı motivasyonlu olduğu yönünde belirtiler" bulunması nedeniyle Federal Başsavcılık üstlendi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, saldırıya Twitter hesabından tepki gösterdi. Olayı "Korkunç bir suç" olarak nitelendiren Seibert, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diledi.  

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Saskia Esken "Çok uzun süre adını koymaktan çekindik: Almanya'da sağcı terör. Şoke olduk ve yas tutuyoruz. Tüm duygularımız kurbanlar, yakınları ve arkadaşlarıyla" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir "Dehşet içindeyim ve Üzgünüm. Bu korkunç olayın  kurbanlarının tüm yakınlarına güç diliyorum, tüm acil durum ekiplerine ve onlara destek olan tüm insanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin Sol Parti Eş Genel Başkanı Katja Kipping Twitter hesabı üzerinden Türkçe, Almanca ve Kürtçe olarak "Yas tutuyoruz" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir."

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz netleşmiş değil.

Son Güncelleme: 20.02.2020 11:37
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