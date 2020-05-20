Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102708
ALTIN
382.271
DOLAR
6.7894
STERLİN
8.3356
EURO
7.4347

Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı

Almanya’nın Köln kentinde iftara yetişmek için tren istasyonuna aceleden maskesiz girdiğini söyleyen Volkan Koyugöz, Alman polisinin uyarısı sonrasında maske taktığını fakat buna rağmen polis tarafından şiddet görüp burnunun kırıldığını iddia etti.

Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı

Almanya’nın Köln kentinde iftara yetişmek için tren istasyonuna aceleden maskesiz girdiğini söyleyen Volkan Koyugöz, Alman polisinin uyarısı sonrasında maske taktığını fakat buna rağmen polis tarafından şiddet görüp burnunun kırıldığını iddia etti.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:34
2010 Okunma
Almanya'da polis maske takmadı diye Türk gencin burnunu kırdı

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında, toplu taşımada maske kullanma zorunluluğu getirilmişti. Köln'de yaşayan Volkan Koyugöz, iftara yetişmek için tren istasyonuna aceleden maskesiz girince polis şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Polis tarafından tartaklanıp darp edildiğini söyleyen Koyugöz, “İş arkadaşımla alışverişteydim. Niyetliydim iftar vaktine az kalmıştı. Son treni yakalamaya çalışıyorduk, telaşlıydık. Tren garına varmadan önce polis memuru beni bağırarak uyardı. Maskemi takmamı istedi. Ben de tamam takarım dedim" şeklinde konuştu. Maskesini çantasından çıkarıp taktığını söyleyen Koyugöz, “Tren garına girdim sağıma soluma baktım kimse maskesini takmamıştı. Yine takayım dedim. Takar takmaz memurun arkamdan koştuğunu gördüm. Gelir gelmez bağırdı, orada olay çıkarmak istediğini anladım” dedi. Polisin 100 Euro ceza kesmek istediğini söyleyen Koyugöz, “Baya bağırdı ve olay çıkardı, iş arkadaşım araya girdi. ‘Niye bu kadar abartılıyor' diye sordu polise. Benim maskeyi yavaş taktığımı söylediler” ifadelerini kullandı.

Polislerin etrafına dizildiğini ve kendisini iteklemeye başladığını söyleyen Koyugöz, “10 kişiydiler, 4-5'i beni itekliyorlardı. ‘Ben bir yere kaçtığım yok sakinim ben dedim. Şu an biraz abartılıyor durum' dedim. Niye bu kadar polis var etrafımda dedim. Sen polisle oynayamazsın biz sana yerini göstereceğiz dediler. Sakin olduğumu söyledim. Ceza kesmek istiyorsanız kimliğimi vereyim ceza kesin dedim” ifadelerini kullandı. Polislere oruçlu olduğunu ve iftara yetişmek istediğini söylediğini dile getiren Koyugöz şu şekilde devam etti:

"İtekleyip durdular sonra polis kolunun altına aldı. Yere indirdi o arada zaten hepsi üzerime zıpladı. Kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler, yumruk attılar. Yerdeyken kolumu kelepçelediler. Vuruyorlardı şoktaydım anlamadım kendimi filmde sandım o an. Bağırdım yardım edin dedim. Bunlara rağmen vurmaya devam ettiler. Üzerime çıktılar, ezdiler. Milletin içerisinde rezil ettiler."

Polise karşı hiçbir şey yapmadığını söyleyen Koyugöz, “Şiddet uygulamalarına gerek yoktu. Karşı gelmedim, tehdit etmedim. Buna rağmen dizüstü yürümemi istediler. Yerde sürüklediler. Zaten beni yeterince rezil ettiniz dedim, bırakın da dik yürüyeyim dedim. Milletin bana ne yaptıklarını görmelerini istemiyorlardı. Bana nasıl istiyorsam öyle yürüyeceksin dedi. Benim istediğim gibi yürüyeceksin” şeklinde konuştu.

Polisin kendisini karakola götürdüğünü söyleyen Koyugöz, şu ifadeleri kullandı:

“Üzerime çıktı uyuşturucu aradı. Yani her yabancının veya her Türk uyuşturucu satıcısı olduğu anlamına mı geliyor onu anlamadım. Tipim mi o ifadeyi verdi kendisine. Ona baya şaşırdım. Beni yüzlerce kişi arasından seçmeleri çok saçma bir olay oldu. Alkollü olup olmadığımı sordu hayır dedim. Zaten öncede oruçlu olduğumu söylediğimi alkol kullanmadığımı söyledim. Neden alkol kullanmadığımı sorguladı bunun sebebi nedir dedi. Kimliğimi istedi verdim. Sen Türk'sün pasaportunu istiyorum dedi."

Burnu kanadığı için mendil istediğini fakat polisin vermediğini söyleyen Koyugöz, orucunu açmak için su istediğini bu isteğinin de polis tarafından geri çevrildiğini söyledi. Maske takmadığı için ceza almadığını söyleyen Koyugöz, “Maske takmadığıma dair ceza keseceklerdi o gün, ne ceza var ortada ne de ceza verildi. Dayak yedim eve gittim” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor'
Haftada dört çalışma günü geliyor
Haftada dört çalışma günü geliyor
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı
Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi
Kosova'da camilerin ibadete açılmaması protesto edildi
Dünya Sağlık Örgütü bağımsız soruşturmayı kabul etti
Dünya Sağlık Örgütü bağımsız soruşturmayı kabul etti
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 26'ya düştü
AB'den İsrail'e uyarı: 'Uluslararası hukuka uy'
AB'den İsrail'e uyarı: 'Uluslararası hukuka uy'
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak
Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Hong Kong parlamentosunda kavga
Hong Kong parlamentosunda kavga
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim