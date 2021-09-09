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Almanya'da Maliye ve Adalet bakanlıklarına ‘kara para aklamayı örtbas etme’ gerekçesiyle baskın

Almanya'da Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın düzenlendi.

Dünya 09.09.2021, 16:53
Almanya'da Maliye ve Adalet bakanlıklarına ‘kara para aklamayı örtbas etme’ gerekçesiyle baskın

Savcılar sabah saatlerinden itibaren polislerle birlikte başkent Berlin’de bulunan Maliye ve Adalet bakanlıkları binalarında Osnabrück Savcılığının 2020 yılından bu yana yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında arama yaptı.

Baskına gerekçe olarak Alman gümrüğünün Mali İstihbarat Birimin'de (FIU) görevli kişilerin, Afrika ülkelerine yönelik kara para aklama, terör finansmanı, silah ve uyuşturucu ticareti şüphesine ilişkin bir bankanın hazırladığı raporu gerekli kurumlara iletmedikleri iddiası bulunuyor.

Osnabrück savcılığı, Alman gümrüğüne bağlı FIU'un Köln şehrindeki merkezinde Temmuz 2020’de arama yapmıştı.

Savcılar, bu aramada FIU ile Almanya Maliye ve Adalet bakanlıkları arasında kapsamlı bilgi iletişimi olduğuna ilişkin belgeleri ele geçirmişti.

Almanya Maliye ve Adalet bakanlıklarının sözcüleri, konuya ilişkin açıklamalarında, soruşturmanın bakanlıkların çalışanlarına yönelik olmadığını vurgulayarak, Alman savcıların "bankalar tarafından iletilen raporların polise ve yargıya intikal ettirilmediği" şüphesiyle yürüttükleri soruşturmaya destek verdiklerini dile getirmişti.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında savcılık şüphesinin bakanlık çalışanlarına değil FIU'ya yönelik olduğunu ifade etti. Açıklamada "Maliye Bakanlığı yetkili makamları hiç kuşkusuz tümüyle desteklemektedir” denildi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçimlerdeki başbakan adayı. Bugün sonuçları kamuoyuna açıklanan bir ankete göre SPD seçim yarışını yüzde 25'lik oy oranıyla Hrıstiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) dört puan önünde ve ilk sırada götürüyor. Federal Adalet Bakanı da yine SPD'den Christine Lambrecht.

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