Almanya'da Covid-19 önlemleri protestolarında arbede: Çok sayıda gözaltı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ülkeler önlemleri sıkılaştırırken, Almanya'da salgına yönelik alınan önlemler protesto edildi. Başkent Berlin ve Hessen eyaletine bağlı Kassel kentinde düzenlenen gösterilere polisin sert müdahalesi sonucu tansiyon yükseldi, protestocular ve polis karşı karşıya geldi.

Kassel'deki gösterilere on bin kişi katıldı

Kassel kentinde Covid-19 tedbirlerini protesto etmek için sokaklara dökülen yaklaşık on bin kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Gösterilerde çok sayıda kişi maske ve mesafe kurallarına uymazken, polisin dağılmaları yönündeki çağrılarına da aldırmadı. Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Polis, göstericilere biber gazı, cop ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise polise şişe atarak karşılık verdi ve gazetecilere saldırdı. Çok sayıda protestocunun polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Berlin'de aşırı sağcılar Covid-19 önlemlerini protesto etti

Başkent Berlin'de de aşırı sağcılar, Covid-19 tedbirlerini protesto etmek için sokaklara döküldü. Berlin'deki gösterilere ise daha az sayıda kişi katıldı. Şehrin merkezinde yer alan Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi, Federal Meclis'e doğru yürüdü. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı. Polis, gösteriyi sonlandırmamak için direnen protestoculara copla müdahale etti. Alman medyasında yer alan haberlerde, birkaç aşırı sağcı protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan protestolara karşı yaklaşık bin 800 polisin görevlendirildiği belirtildi.