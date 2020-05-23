Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında Müslümanları korumanın devletin olduğu kadar toplumdaki tüm bireylerin de görevi olduğunu söyledi. Steinmeier mesajında, "Müslümanlara dönük şiddet eylemlerine, camilere yönelik saldırılara, nefret ve ötekileştirmeye tahammül gösterilmemeli, buna izin vermemeliyiz. Bu yılki Ramazan Hanau'da yapılan saldırının gölgesinde geçti. Irkçı nefretle dolayı olan failin katlettikleri arasında çok sayıda Müslüman vardı. Bu olay beni son derece sarstı. Bu, bizim barışçı birlikte yaşamımıza ve insan onuruna saygı, hoşgörü ve çeşitlilik, inanç özgürlüğü gibi bu ülkede paylaştığımız bütün değerlere yönelik bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı olarak sizlere toplum olarak ırkçı nefretin her şekline kararlı bir şekilde karşı duracağımıza dair güvence veriyorum" dedi.

Steinmeier, korona virüs nedeniyle ibadet yerlerinde uygulanan kısıtlamalara uyan ve salgının yayılmasına katkıda bulunan Müslümanlara da ayrıca teşekkür etti.