Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, camilere ve Müslümanlara yapılan saldırılara değinerek "Müslümanların ve camilerin güvenliği devletin ve herkesin görevidir" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, camilere ve Müslümanlara yapılan saldırılara değinerek "Müslümanların ve camilerin güvenliği devletin ve herkesin görevidir" dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:31
2007 Okunma
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında Müslümanları korumanın devletin olduğu kadar toplumdaki tüm bireylerin de görevi olduğunu söyledi. Steinmeier mesajında, "Müslümanlara dönük şiddet eylemlerine, camilere yönelik saldırılara, nefret ve ötekileştirmeye tahammül gösterilmemeli, buna izin vermemeliyiz. Bu yılki Ramazan Hanau'da yapılan saldırının gölgesinde geçti. Irkçı nefretle dolayı olan failin katlettikleri arasında çok sayıda Müslüman vardı. Bu olay beni son derece sarstı. Bu, bizim barışçı birlikte yaşamımıza ve insan onuruna saygı, hoşgörü ve çeşitlilik, inanç özgürlüğü gibi bu ülkede paylaştığımız bütün değerlere yönelik bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı olarak sizlere toplum olarak ırkçı nefretin her şekline kararlı bir şekilde karşı duracağımıza dair güvence veriyorum" dedi.

Steinmeier, korona virüs nedeniyle ibadet yerlerinde uygulanan kısıtlamalara uyan ve salgının yayılmasına katkıda bulunan Müslümanlara da ayrıca teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
NATO'dan Rusya'ya çağrı: 'Anlaşmaya dön'
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Hindistan'da inişe geçtiği anda düşmüştü...
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
Ukrayna, Kerç Boğazı krizi sebebiyle Rusya'yı uluslararası mahkemeye verdi
İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi
İtalya Başbakanı Conte kürsüde öksürük krizine girdi
Pakistan'da Airbus A320 tipi yolcu uçağı düştü
Pakistan'da Airbus A320 tipi yolcu uçağı düştü
İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"
İran dini lideri Hamaney: "Siyonist İsrail virüsünün kökünü kazıyacağız"
Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi
Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyacak yasa tasarısı yenilendi
ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken "erken açılma tehlike getirir" uyarısı yapıldı
ABD'de ekonomiyi açma çabaları hızlanırken "erken açılma tehlike getirir" uyarısı yapıldı
Toplam ölü sayısı "3 bin 249"
Toplam ölü sayısı "3 bin 249"
Tokyo valisinden Japonya hükümetine ikinci dalga uyarısı
Tokyo valisinden Japonya hükümetine ikinci dalga uyarısı
Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto
Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto
Azerbaycan Kültür Bakanı görevinden alındı
Azerbaycan Kültür Bakanı görevinden alındı
Japonya Başbakanı Abe: 'Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz'
Japonya Başbakanı Abe: 'Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz'
ABD'de çalışan halk fakirleşti: 1.3 trilyon dolar zarardalar
ABD'de çalışan halk fakirleşti: 1.3 trilyon dolar zarardalar
İran'da vaka sayıları yeniden artıyor
İran'da vaka sayıları yeniden artıyor
DSÖ: En fazla vaka artışı son 24 saatte görüldü
DSÖ: En fazla vaka artışı son 24 saatte görüldü
Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
İngiltere'de son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak
Güney Kore'de örgün eğitime dönüş başlıyor; okullar böyle olacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim