Almanya bir günde aşı rekoru kırdı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede bir günde 1 milyon 353 bin 453 kişiyi aşılayarak rekor kırıldığını duyurdu. Alman halkının yüzde 35.9'unun bir kez aşıladığını belirten Sağlık Bakanı Spahn, bir kez aşılanan kişi sayısının 38 milyon 646 bin 171 olduğunu söyledi. Ülkede tamamen aşılanmış kişi sayısının ise 8 milyon 882 bin 370 olduğunu ifade eden Alman Sağlık Bakanı ülke nüfusunun yüzde 10.6'sına denk geldiği ifade etti.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 11 bin 336 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 577 bin 40'a ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 85 bin 848'e yükseldi.

Saygında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu 80 yaş ve üstü insanların oluşturduğunu açıklayan Robert Koch Enstitüsü (RKI), 80 yaş üstü 31 bin 337 kadının ve 25 bin 987 erkeğin hayatını kaybettiği 60 ila 79 yaş grubu arasında ise 8 bin 498 kanının ve 16 bin 278 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 259 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 232 bin 192 olarak açıklandı. Almanya'da 58 milyon 93 bin 759 kişiye test yapıldı.