Almanya Belarus'taki muhaliflere para yardımı ve burs desteği verecek

2020 yılının Ağustos ayında, Belarus’ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko aleyhine seçimde hile yaptığı iddiaları üzerine gösteriler düzenlenmiş, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Belarus'taki protestolara bakışlarının değişmediğini, protestoculara desteklerinin ise sürdüğünü söyledi.



‘ALMANYA VE AB, BELARUS’UN YANINDA’



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Maas, Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin Belarus halkının yanında olduğunu söyledi. Maas, açıklamasında, Belarus Sivil Toplum Eylem Planı'nı duyurarak 21 milyon euroluk (yaklaşık 178 milyon TL) bütçe ayrıldığını belirtti.



Maas, eylem planıyla ilgili “Protestolara katılması sebebiyle okuldan atılan ya da ceza alan öğrencilere burs vereceğiz. Gözaltı süreçlerinde psikolojik desteğe ihtiyacı olanlara destek vereceğiz. Ayrıca sığınma talebinde bulunanların da yanında olacağız” dedi.



BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



ilk olarak 24 Mayıs tarihinde başlayan gösteriler 9 Ağustos’ta yapılan başkanlık seçimleri sonrası zirveye ulaşmış, muhalefet partileri seçime hile karıştığını belirterek seçim sonuçlarını kabul etmemişti. Seçimi yüzde 80,1 oy alarak kazandığı açıklanan Lukaşenko’ya karşı başta başkent Minsk'te şehir merkezindeki Bağımsızlık Caddesi olmak üzere birçok alanda toplanan protestocular yürüyüşler düzenleyerek Stella Meydanı'nda gösterilerini sürdürmüştü.



Belarus’u halihazırda yöneten Lukaşenko yönetimi de uzun süredir devam eden protestolara sert bir şekilde müdahale etmiş, binlerce protestocu da gözaltına alınmıştı. Ülkedeki muhalefet partisi liderleri ve üyeleri de başka bir ülkede yaşamaya başlamıştı.