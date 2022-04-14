Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel istifa etti!

Yeşiller partili Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel, görevini bıraktığını açıkladı. Spiegel, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "siyasi baskı nedeniyle Aile Bakanlığı görevinden ayrılmaya karar verdiğini" söyledi. Spiegel, bu kararı, "büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makamın zarar görmesini engellemek için aldığını" belirterek kendisi ile dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

Tatil için özür diledi

Geçen yaz Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinde selden büyük zarar gören Arthal kentinin bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaletinde çevre bakanı olan Anne Spiegel'in selin hemen ardından ailesi ile birlikte dört haftalık Fransa tatiline gittiği ortaya çıkmıştı. Pazar akşamı bu davranışı için özür dileyen Spiegel selden on gün sonra yaptığı tatili "ailevi nedenler" ile gerekçelendirmişti. Spiegel, "Bu kadar uzun süre tatile çıkmamız ve tatile çıkmamız bir hataydı. Bu hatadan dolayı özür diliyorum" açıklaması yapmıştı.

Geçen hafta perşembe günü de Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin eski çevre bakanı Ursula Heinen-Esser sel felaketinin ardından diğer hükümet üyeleri ile birlikte İspanya'nın Mallorca adasında doğun günü kutlamasına katıldığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti. Heinen-Esser'in istifasının ardından Spiegel üzerindeki baskıyı artıran muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Spiegel'in görevden alınmasını istemişti. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, "Bizde yetkili bakan, uygun olmayan bir zamanda tatile çıkmış olması nedeniyle istifa etti. Bu tatil dokuz günlüktü. Dokuz gün bir istifa için yetiyorsa, dört hafta hayli hayli yeter" diye konuşmuş ve Başbakan Olaf Scholz'un Spiegel'e kabinede görev vermeye devam edemeyeceğini söylemişti

Geçen yaz Almanya'nın batısını etkileyen sel felaketinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. "Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen selde, özellikle Arthal kentinin tamamı sular altında kalmış, binlerce kişi evlerini kaybetmişti.