Almanlar Lüksemburg'ta benzin kuyruğunda!

Lüksemburg'ta benzin Almanya'dan daha ucuz

Bir litre benzinin 2.5 euroya dayandığı Almanya'da sürücüler, akaryakıtın daha ucuz olduğu komşu ülkelere akın ediyor. Fransa'da da benzin 2,20 Euro seviyelerinde. Lüksemburg bu ülkelerin başında gelmeye başladı. Ülkede benzinin litre fiyatı 1.73 euro olunca sürücüler, yanlarına yedek yakıt bidonları da alarak benzin istasyonlarında kuyruğa girdi. Hafta sonları turistik gezi de yapan sürücüler, Lüksemburg'da kahve ve sigara fiyatlarının ucuz olması dolayısıyla benzin istasyonlarında yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Lüksemburg'un komşu ülkelerden akaryakıt için gelenlerden daha önce yılda 700 milyon euro kazandığı belirtildi. Benzin fiyatlarından tasarruf eden Almanlar dönüşte ucuz kahve de alıyor. Toplam 45 euro tasarruf ediyorlar.

Yılda 700 milyon euro kazanıyorlar

.Lüksemburg'un komşu ülkelerden akaryakıt için gelenlerden daha önce yılda 700 milyon euro kazandığı belirtildi.