Alman Yeşiller Partisi ilk kez başbakan adayı çıkardı



Almanya'da Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı belli oldu. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, partinin yönetim kurulunun üzerinde anlaştığı başbakan adayını açıklamak için ülkenin başkenti Berlin'de toplantı düzenledi. Toplantıda Habeck, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Yeşil Parti’nin başbakan adayının partinin diğer Eş Genel Başkanı Baerbock olacağını duyurdu. Böylece Alman Yeşiller Partisi kuruluşundan bu yana ilk defa başbakan adayı çıkarmış oldu.

Baerbock’un bu yılki seçimlerde Şansölyelik için yarışan tek kadın aday olması bekleniyor. Resmi olmayan anketlere göre, Yeşil Parti’nin yükselişte olduğu görülürken, Baerbock'un Almanya'nın bir sonraki Şansölyesi olma ihtimali de yüksek görünüyor.



Söder, aday olacağını ilk kez 11 Nisan’da duyurmuştu

Almanya’nın Bavyera eyaleti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder de aday olacağını kamuoyuna ilk kez 11 Nisan’da açıklamıştı. Hristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun kapalı toplantısında konuşan Söder, “Başbakanlık için adayım” ifadelerini kullanmış, CDU’nun kendisini desteklemesi halinde Başbakanlık için hazır olacağını belirtmişti. CDU lideri Armin Laschet ile görüştüğünü de belirten Söder, CDU’nun kendisini aday olarak istememesi halinde ise buna gücenmeyeceğini ve birlikte çalışmaya devam edebileceklerini ifade etmişti.