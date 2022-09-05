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Alman marketin ''Türkiye tatili fırsatı'' gündem oldu: 22 günlük tatil 599 euro
Lidl'nin Türkiye'de 5 yıldızlı otelde 22 günlük tatilin fiyatını 599 euro olarak satışa sunması sosyal medyada gündem oldu.
Dünya 05.09.2022, 23:01 05.09.2022, 23:09
Almanya'nın en büyük marketlerinden biri Lidl, Türkiye'de 5 yıldızlı otelde 22 günlük tatil paketini 599 euroya satışa sundu. Bu da yaklaşık olarak 11 bin TL'ye denk geliyor.
Marketin satışa sunduğu tatil hakkında sosyal medyadan çok sayıda kullanıcıdan tepki yağdı.
GÜNLÜĞÜ SADECE 27 EURO
5 yıldızlı otelde açık büfe olanağının da sunulduğu tatilin günlük fiyatı yaklaşık 460 liraya denk geliyor. Bir Alman, her şey dahil otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Ayrıca bu fırsatın içinde gidiş dönüş uçak bileti de bulunuyor.
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|1
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|14
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|4
|10
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|4
|10
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|4
|9
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|9
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|1
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|1
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|4
|1
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|4
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