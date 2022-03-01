Alman kadın, tahliyesi için Türk otobüsüne alındı, gözyaşlarını tutamadı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası, bombalamalardan kaçış sürüyor. Savaşın ortasında kalan Türklerin tahliyesi için de tüm imkanlar kullanılıyor.

Türkiye’den gönderilen tahliye otobüsleri, Ukrayna’nın batısında yer alan Chernovtsy’e ulaştı. Şehirde bulunan ve tren yoluyla şehre gelen Türkleri aldıktan sona Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

OTOBÜSE ALININCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bölgede çok sayıda yabancı ülke vatandaşı da tahliye için bekliyor. Onlarda biri olan Alman vatandaşı Ira, sınırı geçebilmek için Türk yetkililerden yardım istedi. Otobüse kabul edilen genç kadın, gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRK HÜKÜMETİNE MİNNETTARIZ"

Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ira, "Burada Türkleri bekleyen otobüslerin olduğunu söylediler. Sınıra kadar bırakıp bırakamayacağınızı sordum. Çünkü otobüs bulmak imkansız. Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız" dedi. (Yenişafak)